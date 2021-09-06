- Jandarmadan servis araçlarına sıkı denetim
MALATYA - Okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Malatya Battalgazi ilçe Jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sabahın erken saatlerinde başlattı. Jandarma ekipleri, okul servis araçlarının mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği ve Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerde bulundu.
Kaynak: İHA
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