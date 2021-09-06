Malatya Battalgazi ilçe Jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sabahın erken saatlerinde başlattı. Jandarma ekipleri, okul servis araçlarının mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği ve Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerde bulundu.

MALATYA - Okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

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