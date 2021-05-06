Son dakika haber... Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Sarız, Pınarbaşı ve Talas ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 5 tabanca, av tüfeği ve 381 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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