Son dakika haber... Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Sarız, Pınarbaşı ve Talas ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 5 tabanca, av tüfeği ve 381 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.