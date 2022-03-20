Son dakika! Jandarmadan terör uygulaması - Son Dakika
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Son dakika! Jandarmadan terör uygulaması

20.03.2022 17:44
Son dakika! Jandarmadan terör uygulaması

Son dakika haber... Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde jandarma sorumluk alanlarında terör örgütü üyelerine yönelik uygulama yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde jandarma sorumluk alanlarında terör örgütü üyelerine yönelik uygulama yapıldı. Jandarma Komutanlığı'na bağlı birim müdürlüklerinin de destek verdiği uygulamalarda 2 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize edilen operasyonlara; Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü İz Takip Köpekleri, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, JASAT, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü timleri katıldı. Terör örgütlerine üye şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park ve bahçeler, bu güzergahlara açılan, bulvar cadde ve sokaklar, okul önü ve çevrelerinin kontrol edildiği uygulamalarda 109 iş yeri denetlenirken 715 şahısın GBT sorgusu yapıldı. Uygulamalarda 2 şahıs yakalandı. Ayrıca 578 araç kontrolü edilerek 1 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Düzce, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Jandarmadan terör uygulaması - Son Dakika


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