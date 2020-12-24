DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

24.12.2020 08:47
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1, System.String[]

4 ilde yapılan operasyonlarda kasa ve gizli bölmelerde 1 milyon 850 bin euro, 1 milyon 200 bin dolar, 31 altın bilezik, 7 altın bileklik, 6 altın kolye ele geçirildi.

JANDARMADAN ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE DEV OPERASYON

- 4 ilde yapılan operasyonlarda kasa ve gizli bölmelerde 1 milyon 850 bin euro, 1 milyon 200 bin dolar, 31 altın bilezik, 7 altın bileklik, 6 altın kolye ele geçirildi.

Liderliğini Suriyeli A.N.E.A.'nın yaptığı yabancı uyruklu 13 kişi tutuklandı.

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA- İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nda liderliğini Suriye uyruklu A.N.E.A. yaptığı şebekeye 4 ilde operasyon yaptı. 13 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda dolandırıcılıktan elde edildiği belirlenen 1 milyon 850 bin euro, 1 milyon 200 bin dolar, 31 altın bilezik, 7 altın bileklik, 6 altın kolye ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uluslararası piyasalarda online borsa ve FOREX işlemi gören platformlarda faaliyet gösteren bazı şirketlere siber saldırı gerçekleştirilerek sistemlerinin etkisiz hale getirildiği ve sistemin tekrar aktif hale getirilmesi için söz konusu şirketlerden para talep etmeye çalışan şebekenin olduğu bilgisini aldı.

ÖRGÜT LİDERİ, ÜST YÖNETİCİ, YÖNETİCİ VE ÖRGÜT ÜYELERİJandarma ekiplerince yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip ile Suriye uyruklu A.N.E.A. liderliğindeki örgüt üyelerinin kullandığı adresler tespit edildi. Örgütün yapısını çözen jandarma 4 ilde 19 farklı adrese operasyon düzenledi.İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'da bulunan adreslerdeki çelik kasa, gizli bölmelerde yapılan aramalarda 1 milyon 850 bin euro, 1 milyon 200 bin dolar, 31 altın bilezik, 7 altın bileklik, 6 altın kolye, 1 para sayım makinesi, 3 tablet bilgisayar, 22 cep telefonu, 10 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar, 10 hard disk, 11 flash bellek, 1 kayıt cihazı ve 250 GSM hattı ele geçirildi.Operasyonda tamamı yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İNANILMAZ YÖNTEMLERLE 30 MİLYON HAKSIZ KAZANÇJandarma ekipleri,  şüphelilerin inanılmaz yöntemlerle şirketlere ait hesapları ele geçirerek işlem yapılamaz hale getirdiğini, çok kısa bir sürede yaklaşık 1500 alım ve iptal talimatı vererek şirketin fiyatlarını güncellemesini geciktirdiklerini, yurtdışında bulunan hackerlerin masaüstü bağlantı programlarıyla şirketlerin hesaplarına girerek dikkat çekmeden işlem yaptıklarını ve bu işlemler ile 3 dakika gibi kısa bir sürede 40 bin ile 800 bin dolar arasında para kazandıklarını tespit etti. Şüphelilerin, şirketlerin kur fiyatlarında küçük değişiklikler yaparak kısa süreli alımlar yaptıklarını ve şirketlere ait sahte hesaplar açarak alım yapmak isteyen kişilere bu sahte hesaplara yönlendirdiklerini de belirlendi.

MİLYONLARCA LİRAYI YASADIŞI YOLLARLA YURTDIŞINA KAÇIRMIŞLAR

Gözaltına alınan Suriye uyruklu örgüt lideri A.N.E.A., örgüt yöneticileri A.N., A.A., ve örgüt üyeleri R.A., A.S., S.A., A.E., M.A.H., W.S., A.A., A.A., F.A. ve M.İ.R.,  jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

Jandarma, Suriyeli, İstanbul, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika


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