Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonları

19.11.2020 20:22
Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamaları ile toplam 10 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamaları ile toplam 10 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı..

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım, Çarşamba, Bafra ,19 Mayıs, Havza ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; toplam 10 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınıp, 529 gram kubar esrar maddesi, 19 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlkadım İlçesi Çanakçı Mahallesi'nde 6 Kasım günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 329 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirilip, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Hasabahçe Mahallesi'nde 6 Kasım günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 25 gram kubar esrar maddesi ve Orta Mahallesinde ise şüpheli 1 şahsın yapılan üst araması neticesinde 2 gram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 27 gram kubar esrar maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'nde 13 Kasım günü şüpheli 1 şahsa ait park halinde bulunan araç içerisinde yapılan arama neticesinde 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 1 şüpheli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Köklük Mahallesi'nde 13 Kasım günü şüpheli 1 şahsın yapılan kimlik kontrolü ve üst aramasında üzerinde poşete sarılı şekilde 18 gram kubar esrar maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi'nde 15 Kasım günü şüpheli 2 şahsın içerisinde bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde, 6 gram kubar esrar maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde 16 Kasım günü icra edilen yol kontrolü esnasında şüpheli 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan arama neticesinde; 19 adet uyuşturucu sentetik hap ile paketlenmiş halde 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi'nde 17 Kasım günü şüpheli 2 şahsın bulunduğu araçta yapılan üst ve araç aramasında iki paket halinde 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Havza ilçesi Ereli Mahallesi'nde 18 Kasım günü Samsun- Ankara karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde kiralık bir otomobilde yapılan arama neticesinde 24 gram kubar esrar maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Köklük Mahallesi'nde 18 Kasım günü 1 şahsın üzerinde yapılan üst aramasında içime hazır halde 4 gram kubar esrar maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Canik ilçesi Başalan Mahallesi'nde 19 Kasım günü şüpheli 1 şahsın evinde yapılan arama neticesinde 98 gram kubar esrar maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Toplam 10 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınıp, 529 gram kubar esrar maddesi, 19 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - SAMSUN

Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonları
Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonları
Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonları

Jandarma, Asayiş, Samsun, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonları - Son Dakika


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