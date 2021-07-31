Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 35 gram Kubar esrar ele geçirilirken 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Cumayanı mahallesinde İ.A.(24), A.E.(24) ve B.C (24) isimli şahısların uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı operasyonda şahısların üzerlerinde ve aracında yapılan arama neticesinde, 35 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK