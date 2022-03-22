Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetlerde, Alpu İlçe merkezinde ikamet eden 4 şahsın Eskişehir'den uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alındı. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince takibe alındı. KOM Şube ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince Eskişehir-Alpu kara yolunda yapılan uygulamada şüpheliler kendilerine ait otomobil içerisinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan arama neticesinde; araç içerisine saklanmış şekilde 2 gram metamfetamin ve 1 adet 'Payp' olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR