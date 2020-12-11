Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu - Son Dakika

Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu

11.12.2020 19:52
Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu, System.String[]

Son dakika haber... Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve hırsızlık malları ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve hırsızlık malları ele geçirildi.

Malatya İI Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesınde bir eve yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 500 gram Kubar esrar maddesi, 50 gram Metanfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 95 adet 6 metre boyunda çalıntı sulama borusu, 50 adet çalıntı sulama fıskiyesı, 1 adet hırsızlık olaylarında kullanılan Ford Transit araç, 1 adet hırsızlık olaylarında kullanılan ticari panelvan araç ele geçirildi.

Ayrıca evin bahçesinde de ahırda bulunan 49 adet büyükbaş hayvanın İI Tarım Müdürlüğüne kayıtlarının yapılmadığı da tespit edilerek toplam 40 bin 719 TL para cezası kesildi.

Olayla ilgili şüpheli şahsın gözaltına alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MALATYA

Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu
Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu
Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu
Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu
Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu

Uyuşturucu, Hırsızlık, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu - Son Dakika


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