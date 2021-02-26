Son dakika... Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde şüpheli bir araçta bulunan iki kişinin üst aramasından 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayla bağlantılı bir kişinin ikametinde yaptığı aramada 60 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri ile birlikte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Denizler Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan S.Ş.(27) ve S.A. (28) isimli şahısların üst aramasında yaklaşık 15 gr esrar maddesi ve içmeye hazır hale getirilmiş iki adet fişek diye tabir edilen esrar maddesi tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslardan alınan ifadelerde uyuşturucu maddeyi H.G.(32) isimli şahıstan aldıklarını beyan etmesi üzerine KAFES/KEP programından H.G. isimli şahıs hakkında araştırma yapılarak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM şube ekipleri ve narkotik köpeği ile şüphelinin evinde yapılan aramada poşet içerisinde yaklaşık 60 gr esrar maddesi ve satışa hazırlanmış 13 adet (fişek) esrar maddesi tespit edildi. H.G. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN