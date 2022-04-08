Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi - Son Dakika
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Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi

08.04.2022 17:55
Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi

Son dakika haber: Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara orman yangınlarına karşı eğitim verildi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara orman yangınlarına karşı eğitim verildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından vatandaşlara eğitim verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede orman ve anız yangınlarını önlemek amacıyla anız yakmanın zararları ve orman yangınlarının nasıl önlenebileceği konularında vatandaşa bilgilendirme yapıldı. - ÇANKIRI

Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi
Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi - Son Dakika


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