Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri, görev dönüşü yolda yaralı buldukları şahine sahip çıktı, tedavisi için hayvan doğa koruma ekiplerine ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler görev dönüşü Mersin- Antalya D400 karayolunda Erdemli- Mezitli arasında yaralı şahini fark etti. Yolda araçların arasında kalan şahinin uçamadığını gören jandarma ekipleri trafiği durdurup kuşu araçların altında kalmaktan kurtardı. Hayvanın yaralı olduğunu fark eden ekipler, şahini tedavisinin yapılması için Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine getirerek teslim etti. Kurumda yapılan ilk incelemede hayvanın bir kanadında ve ayağında yaralanma tespit edildi. Şahin tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Ana yol üzerinde ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yaralı bulunan şahini teslim aldıklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin,"İlk incelememizde kanadında ve ayağında yara olduğunu tespit ettik. Anlaşmamız bulunan Tarsus'taki hayvanat bahçesine götüreceğiz. Burada tedavi ettireceğiz. Daha sonra iyileşince doğaya tekrar salacağız. Duyarlılığında dolayı jandarmamıza teşekkür ediyorum" dedi.