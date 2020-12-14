Son dakika! Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilendevriye esnasında yol kenarında uçamayan ve yarı baygın halde şahin bulundu.

Muğla'nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilen devriye esnasında yol kenarında uçamayan ve yarı baygın halde şahin bulundu. Vücudunda yara izi bulunmayan şahin, ilk tedavisi yapılması amacıyla Gökova'daki hayvan kliniğine götürüldü. Tedavi sonucu şahine ishale bağlı iştahsızlıktan yorgun düştüğü teşhisi konuldu. Şahinin sağlıklı bir şekilde doğal hayatına kavuşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde tedavisini yapan hayvan kliniğine teslim edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Son Dakika

Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor

Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil

Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek

Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu

Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak

"Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor