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Son dakika... Jandarmanın eğitimli köpekleri terörle ve suçla mücadelede görev alıyor - Son Dakika

Son dakika... Jandarmanın eğitimli köpekleri terörle ve suçla mücadelede görev alıyor

05.01.2022 11:10
Son dakika... Jandarmanın eğitimli köpekleri terörle ve suçla mücadelede görev alıyor

Son dakika haberler... Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli hassas burunlu köpekler, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda jandarma birliklerinin en önemli yardımcısı oluyorlar.

Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli hassas burunlu köpekler, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda jandarma birliklerinin en önemli yardımcısı oluyorlar.

Kırsal alanda terör örgütünün yerleştirdiği bomba, el yapımı patlayıcı ve mayınların bulunmasına yönelik operasyonların yanı sıra kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde de etkin rol oynayan köpekler, aldıkları eğitim sayesinde suçlulara göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel eğitimli 9 köpek, mayın, bomba, iz takip, arama kurtarma, uyuşturucu madde bulma ve sığınak tespiti gibi faaliyetlerde güvenlik güçlerinin gözü kulağı oluyor.

Uzmanlar tarafından sıkı eğitimden geçirilen hayvanlar, bakımları düzenli yapılarak her türlü göreve hazır bekletiliyor.

Geçen yıl köpeklerin kullanıldığı operasyonlarda, Amanos Dağları ağırlıklı olmak üzere Hatay kırsalında 400 kilo esrar, 250 bin uyuşturucu hap, 4000 kök Hint keneviri, 2 kilo metamfetamin, 1 kilo eroin, 35 tabanca, 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 av tüfeği ile 455 mermi ele geçirildi.

Ayrıca, bölgede terör örgütüne ait, içinde yaşam malzemeleri olan sığınaklar bulundu.

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Vahit Bağlar, AA muhabirine, eğitimli köpeklerin kent merkezi ile kırsal alanlarda yapılan operasyonlarda etkin görev aldıklarını söyledi.

Amanos'ta PKK'ya yönelik operasyonlarda bu köpeklerden faydalanıldığını anlatan Bağlar, şöyle devam etti:

"Köpeklerimiz özellikle kent merkezinin yanı sıra kırsal alanda bomba, mayın, mağara, sığınak aramalarında bizlerin en büyük yardımcısı oluyor. Terör operasyonlarında alan hakimiyeti, ara, bul ve yok et taktiği ile görevlerini yerine getiren birliklerimiz sığınak, mağara ve patlayıcı maddelerin yerlerini tespit etmek maksadıyla görevlerini icra etmektedirler. Bomba ve saldırı olaylarının meydana gelmemesi için kendilerine verilen görevleri layıkıyla yerine getiren bomba ve mayın arama köpeklerimiz birçok silah ve mühimmatın bulunmasında etkin rol almışlardır."

"Köpeklerimiz özel eğitimler alıyor"

İz takip, bomba arama, çay, tütün tespiti ile uyuşturucu madde köpeklerinin bulunduğunu aktaran Bağlar, şunları kaydetti:

"Eğitimli köpeklerimiz branş özelliklerine göre her türlü arazi, kapalı ve umuma açık alanlar, bina, araç, mağara, sığınak, köprü ve menfezlerde kullanılıyor. Köpeklerimiz özel eğitimler alıyor. Sorumlu personel tarafından günlük olarak temel ve itaat eğitimleri ile branş eğitimleri verilmektedir. Suç ve suçlunun tespitine yönelik yeni yöntemler bu çalışmalar ile köpeklere öğretilmektedir."

Bağlar, köpeklerin 2021'deki birçok operasyonda etkin görev aldıklarını dile getirerek, "Terör ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadele konusunda yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan ve ülke içinde ticareti yapılmaya çalışılan her türlü uyuşturucu madde, silah ve mühimmatı tespit ederek suçun önlenmesi ve suçlunun tespitine yönelik çalışmalarda görev alıyorlar." diye konuştu.

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Jandarma, Terör, Hatay, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Jandarmanın eğitimli köpekleri terörle ve suçla mücadelede görev alıyor - Son Dakika


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