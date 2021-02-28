Jandarmanın hassas burunları "Şila" ve "Vera" - Son Dakika

Jandarmanın hassas burunları "Şila" ve "Vera"

28.02.2021 10:09

Jandarmanın hassas burunları "Şila" ve "Vera" Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı envanterindeki narkotik köpeği Vera ve bomba arama köpeği Şila, suç unsurları ve suçluların ortaya çıkartılmasında etkin rol oynuyor.

Jandarmanın hassas burunları "Şila" ve "Vera"

ZONGULDAK - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı envanterindeki narkotik köpeği Vera ve bomba arama köpeği Şila, suç unsurları ve suçluların ortaya çıkartılmasında etkin rol oynuyor. Bugüne kadar önemli görevlerde rol alan hassas burunlar, jandarma ekiplerine destek oluyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla köpeklerin gelişmiş özellikleri kullanılıyor. İnsana göre 55 kat daha iyi koklama, 5 kat daha iyi görme ve 8 kat daha iyi duyma gibi özelliklere sahip olan köpekler, görevlerde etkin yer alıyor. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan yerlerde köpekler branş özelliklerine göre her türlü emniyet ve asayiş olaylarının aydınlatılması, suç unsurları ve suçluların ortaya çıkartılması konularında jandarma ekiplerine destek vererek aktif olarak yer çalışıyor.

JAKEM Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan uzman eğiticilerinin eşliğinde köpekler, yol denetimlerinde de sıkça yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel izni ile Karaman beldesi mevkiinde yapılan uygulamada sürücüler ve araçlar denetlendi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Birliği denetimde çevre güvenliği aldı. Hızır ve Huzur timleri ise durdurulan araçlar ve sürücüler üzerinde kimlik tespiti sorgulamaları yaptı. Denetim drone havadan görüntülendi.

Şila ve Vera da denetimlere katılarak araçlar üzerinde ve çevresinde arama yaptı. Narkotik köpeği Vera ve Bomba İmha Köpeği Şila, senaryo gereği durdurulan bir araçta sırayla arama yaptı. Aracın çevresinde arama yapan hassas burunlar Vera ve Şila, eğiticilerinin eşliğinde uyuşturucu madde ve patlayıcı madde olarak değerlendirilen cisimlere pozitif tepki verdi.

215 göreve katılan Vera, kilolarca uyuşturucuya pozitif tepki verdi

Alman Çoban Köpeği Vera, uyuşturucu madde kullanan ve taşıyan kişiler ile bu maddelerin ticaretini veya kaçakçılığını yapan kişilerin, eşyalarını, araçlarının, arazilerinin, ev ve müştemilatının aranmasında kullanılıyor. Vera, 2018 yılında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda başladığı faaliyetlerde 118 göreve katıldı. Ardından 2019 yılında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atandı. Atandıktan bu güne 97 görev icra etti. Vera, 25 kilogram esrar, kenevir tohumu, bonzai, scank ve metamfetamin ele geçirilmesine katkı sağladı.

Suriye'de bombalı aracı yakaladı

Belçika Malinois cinsi Şila ise, 2018 yılında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda 135 göreve katıldı. Bu görevlerde 2 adet patlayıcı madde C4 tespit etti. 2020 yılında Suriye yurt dışı görevine gönderilen Şila, icra ettiği 67 görevde 2 adet bombalı araca pozitif tepki vererek TNT isimli patlayıcı madde tespit etti.2020 yılının Eylül ayında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Şila bugüne kadar 5 görev icra etti.

Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera
Jandarmanın hassas burunları Şila ve Vera

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Narkotik, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarmanın hassas burunları 'Şila' ve 'Vera' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi         
11:47
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 04:25:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmanın hassas burunları "Şila" ve "Vera" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei