Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin, il genelinde eş zamanlı düzenlediği denetimlerde 33 kişiye toplam 87 bin 847 lira ceza kesildiği bildirildi.
Türkiye genelinde 81 İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri yapıldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplam 681 personelin katılımı ile sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığı, faaliyet gösteren işyerlerinin çalışma sürelerine riayet edip etmediği, salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarında denetimler yapıldı.
Yapılan denetimlerde 33 kişiye toplam 87 bin 847 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA
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