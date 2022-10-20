Jandarmanın takibi sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Jandarmanın takibi sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

20.10.2022 17:22

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bala ilçesinde bir tırda 21 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bala ilçesinde bir tırda 21 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mersin'den yola çıkan bir tır takibe alındı.

Yaklaşık 500 kilometrelik takibin ardından Bala'daki kontrol noktasında durdurulan tırda, tütün köpeği Patik eşliğinde arama yapıldı.

Aramada, 21 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Makaronlara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Jandarmanın takibi sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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