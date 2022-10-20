İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mersin 'den yola çıkan bir tır takibe alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bala ilçesinde bir tırda 21 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Makaron, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarmanın takibi sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.