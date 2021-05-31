BURSA JANDARMA EKİPLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 TUTUKLAMA - Son Dakika

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi, bulundukları otomobilde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arapzade Mahallesi'nde ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu otomobili, Karsak Mahallesi yolu üzerinde durdurdu. Suriye uyruklu U.H. (28), Z.Z. (24), A.A (24), İ.D. (27) ve M.N.?nin (22) üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 3 bin 638 adet kaptegon uyuşturucu madde, 150 gram Afgan macunu, 10 gram metamfetamin, 1 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile gözaltına alınan 5 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de, mahkemece uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.