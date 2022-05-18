Son Dakika | Jandarmaya güvenli sürüş eğitimi Bursa'da veriliyor - Son Dakika
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Son Dakika | Jandarmaya güvenli sürüş eğitimi Bursa'da veriliyor

18.05.2022 11:06
Son Dakika | Jandarmaya güvenli sürüş eğitimi Bursa'da veriliyor

Son dakika habere göre Jandarma Genel Komutanlığına ait sorumluluk alanlarında emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan jandarma personeline, kurumun araçlarının karıştığı kazaların azaltılması amacıyla Bursa'da "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" veriliyor.

Jandarma Genel Komutanlığına ait sorumluluk alanlarında emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan jandarma personeline, kurumun araçlarının karıştığı kazaların azaltılması amacıyla Bursa'da "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" veriliyor.

Türkiye'nin önemli bir bölümünde birbirinden farklı coğrafi özellikleri bulunan görev alanlarında faaliyet gösteren jandarma ekipleri, bu görevlerini yerine getirirken kurumun envanterinde bulunan otomobil, minibüs ve arazi aracı gibi devriye müdahale ve trafik araçları kullanıyor.

Söz konusu görevlerin yerine getirilmesi çalışmaları sırasında zaman zaman trafik kazaları da meydana gelebiliyor. Bu kazaların azaltılması, sürücünün, sürüşün her aşamasında aracına tam olarak hakim olması, dışarıdan gelen uyarıcılara seri şekilde cevap verebilmesi, aracını doğru yerde ve doğru pozisyonda kullanması, olması gerektiği sürede intikalini en güvenli şekilde tamamlaması ve aracının limitlerini tam olarak bilmesi amacıyla jandarma görevlilerine Bursa'da bulunan Jandarma Trafik Okul Komutanlığında uygulamalı "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" veriliyor.

Jandarma personelinin idaresindeki devriye müdahale ve trafik araçlarının kullanımına yönelik eğitimler verilen programda, kursiyerlere "defansif ve güvenli sürüş yetenekleri" kazandırıp özgüvenlerinin geliştirilmesi sağlanıyor.

Araçların teknik ve manevra özelliklerinin uygulamalı olarak öğretildiği kursta, personelin "araçların durma mesafesi, viraj alma dirençleri ve acil durum senaryolarını" uygulama konularında farkındalık seviyelerinin attırılması da amaçlanıyor.

Osmangazi ilçesindeki Yunuseli kışlasındaki özel pistte gerçekleştirilen eğitim çalışmaları Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Kurs için seçilen 24 personel, alanında uzman 4 eğitmen tarafından 2 hafta süren teorik ve uygulamalı eğitimlere tabi tutuldu. İlk olarak gerçekleştirilen teorik eğitimlerde kursiyerler, "Türkiye'de trafiğin genel durumu, kaza istatistikleri, kara yolu trafik güvenliği strateji belgesi ve eylem planı, güvenli sistem yaklaşımı, defansif sürüş, incinebilir yol kullanıcıları ve yaya kazaları, trafikte görme açışı, tünel görüşü, kör nokta, araçlardaki pasif ve aktif emniyet sistemleri" konularında bilgilendirildi.

Dikkat dağıtıcılar, araç park etme teknikleri, direksiyon tutuş, takip mesafesi, kavşaklarda geçiş kuralları, dönüşler, manevra kuralları ile durma, duraklama ve park etme konularının anlatıldığı eğitimde kursiyerlere trafiğe kapalı alanda aracın fiziki kontrolü, araç içinde doğru oturma pozisyonları da öğretildi.

Daha sonra ise personele özel olarak hazırlanan trafiğe kapalı pistte kuru ve ıslak zeminde ani fren ve engelden kaçma, slalom, frensiz engelden kaçma, araç güvenlik sistemleri ve bunlardan yararlanma konularında uygulamalı eğitim verildi.

YORUMLAR
500
Köpekten kaçarken az daha canından oluyordu...O anlar kamerada Köpekten kaçarken az daha canından oluyordu...O anlar kamerada Freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı Freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Jandarmaya güvenli sürüş eğitimi Bursa'da veriliyor - Son Dakika


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