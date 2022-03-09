Jandarmaya yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Jandarmaya yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı

09.03.2022 10:37

Jandarmaya yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı İzmir'in Kiraz ilçesinde bir vatandaşın 10 küçükbaş hayvanını çaldıktan sonra kaçan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmaya yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Kiraz ilçesinde bir vatandaşın 10 küçükbaş hayvanını çaldıktan sonra kaçan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay 7 Mart günü ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. adlı bir vatandaş, 10 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine jandarmaya başvurup şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda, hayvanların M.K. tarafından çalındığı tespit etti. Takip sonucu yakalanan M.K., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, çalınan hayvanlar da H.K.'ye teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmaya yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı
Jandarmaya yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı
Jandarmaya yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı

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Jandarma, İzmir, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmaya yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı - Son Dakika


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