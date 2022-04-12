Son dakika! "Jandarmayım" deyip vatandaşı dolandıran şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! "Jandarmayım" deyip vatandaşı dolandıran şahıs jandarma tarafından yakalandı

12.04.2022 15:14
Son dakika! "Jandarmayım" deyip vatandaşı dolandıran şahıs jandarma tarafından yakalandı

Son dakika haberlerine göre Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kendini jandarma görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, taksiyle gittiği köydeki vatandaştan para ve döviz aldıktan sonra aynı gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kendini jandarma görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, taksiyle gittiği köydeki vatandaştan para ve döviz aldıktan sonra aynı gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 32 kilometre uzaklıktaki Akçal köyünde yaşayan İ.A'yı arayıp kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı Kürtün ilçesinde gerçekleşen bir hırsızlık olayında isminin geçtiğini belirterek, evindeki değerli eşyaları incelemek üzere verirse bu konuyu kapatacaklarını söyledi.

Dolandırıcıya inanarak taksiyle evine gelen şüpheliye evindeki 17 bin 200 TL, 670 Euro, 350 Dolar ve 2 çeyrek altını veren İ.A. dolandırıldığını anlayınca hemen 112 Acil Çağrı hattını arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine hemen çalışmalara başlayan Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM Timi ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin yaptığı adli ve istihbari çalışmalar neticesinde A.K.B. isimli şahıs Kürtün ilçe merkezinde yakalandı.

Yapılan üst aramasında A.K.B'nin üzerinde 17 bin 200 TL, 670 Euro, 210 dolar ve 2 çeyrek altın tespit edilip para ve altınlara el konularak sahibi İ.A'ya teslim edilirken, şüpheli A.K.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

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Dolandırıcı, Gümüşhane, Jandarma, Kürtün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 'Jandarmayım' deyip vatandaşı dolandıran şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! "Jandarmayım" deyip vatandaşı dolandıran şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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