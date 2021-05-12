Son dakika! Japonya, ABD ve Fransa "ARC21" ortak askeri tatbikatını düzenliyor - Son Dakika

Japonya, ABD ve Fransa, Çin'in Pasifik'te artan tehditleri karşısında 17 Mayıs'a kadar sürecek "ARC21" ortak askeri tatbikatını başlattı.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, "müttefik ABD'nin yanı sıra aynı düşünen ülkelerle savunma iş birliğini geliştirmek istediklerini" söyledi.

Çin'in Pasifik'te artan tehditlerine değinen Bakan Kişi, "Fransa, Hint-Pasifik'te kalıcı askeri varlığı bulunan tek Avrupa ülkesidir ve Japonya ile 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunu paylaşıyor." dedi.

Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) açıklamasına göre Japonya'nın güneybatısındaki ortak tatbikatta üç ülkenin askeri kuvvetleri yer alacak.

İlk üç gün Nagazaki eyaletindeki Ainoura askeri kampında konuşlanacak birlikler daha sonra hava yoluyla GSDF'nin Kirişima üssüne sevk edilecek.

Meskun mahalde muharebe ile çıkarma harekatı düzenlenecek tatbikatın Doğu Çin Denizi'ndeki bölümünü kapsayan son kısmına Avustralya da dahil olacak.