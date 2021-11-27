Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'taki insan hakları ihlallerine yönelik kuvvetli endişeler taşıdıklarını bildirdi.
Kişida, video konferans yöntemiyle Kamboçya'nın ev sahipliğinde yaklaşık 50 ülke ve bölgenin katılımıyla gerçekleştirilen 13. Asya-Avrupa Toplantısı'nda (ASEM) konuştu.
Bölgesel jeopolitik konularına değinen Kişida, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'taki insan hakları ihlallerine yönelik ciddi kaygılar taşıdıklarını bildirdi.
Kişida, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizinde son duruma yönelik "bölgesel statükonun değiştirecek tek taraflı teşebbüslere" şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Japonya Başbakanı Kişida ASEM'de konuştu - Son Dakika