Son dakika: Japonya Başbakanı Suga, halka Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı yaptı - Son Dakika

Son dakika: Japonya Başbakanı Suga, halka Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı yaptı

28.11.2020 05:21
Son dakika: Japonya Başbakanı Suga, halka Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı yaptı, System.String[]

Son dakika haberine göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke geneli artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşı halka iş birliği çağrısında bulunarak, "Hem yaşamı hem de geçim kaynaklarını korumaya özel önem göstererek, insanların desteğiyle salgının yayılımını durdurmayı başarmalıyız." dedi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke geneli artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşı halka iş birliği çağrısında bulunarak, "Hem yaşamı hem de geçim kaynaklarını korumaya özel önem göstererek, insanların desteğiyle salgının yayılımını durdurmayı başarmalıyız." dedi.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarının yeniden artış trendi göstermesine karşı Japonya halkından iş birliği beklendiğini söyledi.

Gelecek 3 haftanın "oldukça kritik öneme" sahip olduğuna dikkati çeken Suga halktan, maske kullanma ve el yıkama gibi basit önlemler almaları, kapalı, kalabalık ve yakın temasa maruz bırakacak yerlerden sakınmaları gerektiğini kaydetti.

Başkent Tokyo, Osaka ve Aiçi eyaletindeki Nagoya kentlerinde restoran ve barların çalışma saatlerini kısalttığını belirten Suga, "Şu anda en önemli mesele Kovid-19'a karşı alınacak önlemler. Hem yaşamı hem de geçim kaynaklarını korumaya özel önem göstererek, insanların desteğiyle salgının yayılımını durdurmayı başarmalıyız." dedi.

Hükümetin kararıyla iş birliği yapan işletmelerin finansal olarak destekleneceğine işaret eden Suga, vaka artışının sürmesi halinde sağlık tesislerinin kapasitelerinin zorlanmasına karşı yerel idarelerden hastane yatak ihtiyacına karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Kamu sağlığı merkezlerinde görevlendirilen uzman sayısını iki katına çıkardıkları bilgisini paylaşan Suga, yaşlılara ve sağlık çalışanlarına hizmet önceliği tanınacağını belirtti.

Öte yandan Tokyo Metropol Valiliğince alınan önlemler kapsamında başkentte alkol satışı yapan restoran, bar ve karaoke salonlarının çalışma saatlerinin kısaltılması tavsiye edildi.

Ülkede, 17 Aralık'a dek en geç 22.00'a kadar açık kalmaları talebine karşılık, işletmelere 400 bin yen (3 bin 800 dolar) finansal destek verilecek. Talebe uymayan işletmelere yaptırım uygulanmıyor.

Japonya geneli Kovid-19 vaka sayısı 143 bin 530'a, ölü sayısı 2 bin 109'a yükseldi. Vakalar Tokyo'da 39 bin 649'a, Osaka'da 19 bin 167'ye, Kanagawa'da 12 bin 111'e, Aiçi'de 9 bin 645'e, Saitama'da 8 bin 101'e, Çiba'da 6 bin 736'ya çıktı.

Başbakan, Japonya, Osaka, Tokyo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Japonya Başbakanı Suga, halka Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı yaptı - Son Dakika


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