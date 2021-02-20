Japonya'nın Tohoku bölgesinde 2011'de yaşanan deprem ve tsunami sonrası, bölgeden tahliye edilen 43 kişiye, merkezi hükümet ve nükleer santral işleticisi Tokyo Elektrik (TEPCO) firmasının, toplamda 278 milyon yen (2,63 milyon dolar) tazminat ödemesine karar verildi.

Tokyo Yüksek Mahkemesi, ülkenin kuzeybatısında Pasifik kıyısında 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide, merkezi hükümetin sorumluluğu olmadığını beyan eden alt mahkeme kararını bozdu.

Buna göre merkezi hükümet ile Fukuşima Dai-içi nükleer güç santralinin işleticisi Tokyo Elektrik (TEPCO) firması 43 kişiye toplamda 278 milyon yen (2,63 milyon dolar) tazminat ödeyecek.

Kararı açıklayan Hakim Heyeti Başkanı Şiraisi Yukio merkezi hükümetin TEPCO firmasına yönelik, deprem akabinde nükleer kazayı tetikleyen tsunamiye karşı, önleyici tedbirleri aldıracak denetleyici gücünü kullanmamasını "son derece mantıksız" olarak niteledi.

Karara göre toplam tazminatın 135 milyon yenlik (1,28 milyar dolar) kısmının ödenmesine hükümet dahil olacak.

Deprem ve tsunami sonrası bölgeden tahliye edilenlerin işletici firma ve merkezi hükümete karşı açtığı benzer 30 dava ülke geneli mahkemelerde sürüyor.