Son dakika... Japonya'da Abe'nin ofisinin "Sakura-kai" toplantılarında 8 milyon yenlik harcamayı karşıladığı iddiası - Son Dakika

Son dakika... Japonya'da Abe'nin ofisinin "Sakura-kai" toplantılarında 8 milyon yenlik harcamayı karşıladığı iddiası

25.11.2020 06:55
Son dakika... Japonya'da Abe'nin ofisinin

Son dakika haberi: Japonya'da eski Başbakan Abe Şinzo'nun ofisinin, 2013-2019 yılları arasında siyasi fonları kontrol yasasını ihlal ederek, Abe'nin taraftarları için düzenlenen "Sakura-kai" akşam yemeklerine yönelik 8 milyon yenlik (76 bin dolar) harcamayı karşıladığı iddia edildi.

Japonya'da eski Başbakan Abe Şinzo'nun ofisinin, 2013-2019 yılları arasında siyasi fonları kontrol yasasını ihlal ederek, Abe'nin taraftarları için düzenlenen "Sakura-kai" akşam yemeklerine yönelik 8 milyon yenlik (76 bin dolar) harcamayı karşıladığı iddia edildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Abe'nin ofisinin, kiraz çiçeklerinin açtığı mevsimde siyasi destekçilerine yönelik düzenlenen yıllık "Sakura-kai" akşam yemeklerinin masraflarının 8 milyon yenlik kısmını, siyasi fonları kontrol yasasını ihlal ederek sübvanse ettiği öne sürüldü.

Abe ve ofis çalışanları, etkinliğin toplam masrafı ile katılımcıların bağışları arasındaki farkı rapor etmemekle de suçlanıyor.

Ofisin organizasyondan sorumlu kadrolu bir personelinin konuya ilişkin Abe'ye, bu dönemde ekstra harcama ihtiyacı olmadığı şeklinde yanıltıcı rapor verdiği de iddia edildi.

Kyodo ajansının haberine göre iddiaları araştıran savcılar, ofisin masrafları karşılaması hakkında, Abe'nin sekreterlerini ve bazı parti destekçilerini sorguladı.

Ajansın isminin açıklanmasını istemeyen kaynağa dayandırdığı haberine göre, Abe'nin sekreteri, akşam yemeklerine yönelik masrafların bir kısmının karşılandığını itiraf etti.

Konuya ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtsız bırakan Abe, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bu aşamada henüz bir şey söyleyemem." dedi.

Abe, ağustos sonunda sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başbakanlıktan istifa etmişti.

Başbakan, Japonya, Sakura, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Japonya'da Abe'nin ofisinin 'Sakura-kai' toplantılarında 8 milyon yenlik harcamayı karşıladığı iddiası - Son Dakika


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