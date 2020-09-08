Japonya'da mevcut Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından, iktidar partisi LDP'nin lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirleyecek seçim için yarış resmen başladı.

Japonya'da mevcut Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından hız kazanan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'deki (LDP) liderlik yarışı, bugün resmen başladı. LDP'nin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle aynı zamanda ülkenin başbakanı olacak ismin belirleneceği liderlik seçiminde yarışacak LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba ve Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga başkent Tokyo'daki LDP genel merkezinde bugün bir araya geldi. Seçim maratonu kapsamındaki ilk konuşmalarını yapan adaylardan Ishiba, değişim vaadiyle aday olduğunu belirterek, "Kendimi yeniden bölgesel canlanmaya adayacağım. Japonya'nın politikalarını büyük bir yapılanmaya giderek yeniden belirlemek istiyorum. Aksi taktirde ülkemiz ileriki dönemde ayakta kalamaz" şeklinde konuştu.

SUGA'DAN POLİTİK SÜREKLİLİK VURGUSU

Seçimin favori adayı olarak görülen Suga ise ulusal konularda siyasetin doğabilecek herhangi bir boşluğu kabul etmediğini ifade etti. Politik sürekliliğin önemine dikkat çeken Suga, Abe siyasetini uygulamayı sürdüreceğinin altını çizerek, "Birinci öncelik korona virüs ile mücadele. Her ne pahasına olursa olsun, ABD ve Avrupa'da gördüğümüz gibi kitlesel bir yayılışı durduracağım. İnsanların sağlığını ve hayatını koruyacağım" ifadelerini kullandı.

"İŞBİRLİĞİNİ TEŞVİK EDECEĞİM"

Diyalog siyaseti vurgusu yapan Kishida da, kitlelerin sesini siyasi enerjiye çevirme vaadinde bulundu. Herkesin ve kesimin sesine kulak vereceğini ifade eden Kishida, "Japonya'da ve dünyada eşitsizlik ve bölünme artıyor. Bu modern sorunların üstesinden geleceğim ve işbirliğini teşvik edeceğim" diye konuştu.

GÖZLER 14 EYLÜL'DE

Bugün başkanlık seçim kampanyasını resmen başlatan 3 aday, 14 Eylül'de 394 LDP milletvekili ile 47 bölge temsilcisinin oy kullanacağı seçimde liderlik koltuğu için yarışacak. LDP'nin yeni lideri, parti mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğu için Japonya'nın da başbakanı olacak.

(Burak Ersoy/İHA)