Son dakika... Japonya'da iktidardaki LDP liderliğine ve başbakanlığa talip 3 aday son düzlükte - Son Dakika

Son dakika... Japonya'da iktidardaki LDP liderliğine ve başbakanlığa talip 3 aday son düzlükte

Son dakika haberleri... Japonya'da istifa eden Abe Şinzo'nun yerine iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği ve başbakanlığa talip olan 3 aday son düzlüğe girdi.

Son dakika... Japonya'da iktidardaki LDP liderliğine ve başbakanlığa talip 3 aday son düzlükte, System.String[]

Japonya'da istifa eden Abe Şinzo'nun yerine iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği ve başbakanlığa talip olan 3 aday son düzlüğe girdi.

Eski Savunma Bakanı ve LDP eski Genel Sekreteri İşiba Şigeru, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Kişida Fumio ile Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide, Japonya Ulusal Basın Kulübünde (JNPC) düzenlenen açık oturumda bir araya geldi.

Hafta başında LDP iç seçimlerinde yarışacak halihazırda milletvekili 3 aday, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iç politikaya, ekonomiden dış politikaya kadar geniş perspektifte soruları cevaplandırdı.

ABD-Çin iş birliği

İşiba, "Herkesin kendini ait hissettiği ve herkesin mutlu olduğu bir ülke meydana getirmeliyiz." ifadelerini kullanarak, kadınların "daha büyük roller edinebildiği" daha kapsayıcı bir toplumun oluşturulması için çabalanması gerektiğini belirtti.

ABD ve Çin arasında yaşanan siyasi açmazlara ilişkin İşiba, "ABD ile Çin'in iş birliği edebileceği bir dünyayı oluşturma görevi Japonya'nın üstündedir." ifadelerini kullandı.

"Diyalog penceresi"

Parasal genişleme, mali teşvik paketleri ve yapısal reformları kapsayan "Abenomics" politikalarının faydalarını dile getiren Kişida, ancak bu reformların orta sınıf dilimindeki çalışanlara yansıyamadığını savunarak, "Ortaya çıkan eşitsizliğin çeşitli şekilleriyle de yüzleşmek zorundayız." dedi.

Uluslararası politikaya değinen Kişida, "Sadece askeri değil ekonomik olarak da sert bir rekabet halinde bulunan ABD ve Çin'i izlediğimizde dünya düzeni hakkında düşünmek zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya ile ABD arasındaki ittifakın önemini anımsatan Kişida, "Çin ile diyalog penceresi de kesinlikle kapatılmamalı. Kararlı bir şekilde kontrol etmek zorundasınız." diye konuştu.

Öncelik istihdam

Yarışın favorisi gösterilen ve Abe'nin sağ kolu olarak bilinen Suga, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve ekonominin ayakta tutulmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Ülke nüfusunun her yıl azalan grafik sergilemesine karşı alınan önlemleri sürdüreceği sinyalini veren Suga, Abe dönemi ekonomi politikalarının sürdürüleceğini ve istihdamın "her şart altında" korunmasına büyük önem vereceğini belirtti.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi bölgesindeki Çin'in yayılmacı politikaları ile ilgili soruya Suga, "Çeşitli endişelerimiz var. Önemli olan sorunu çözebilecek üst düzey fırsatları avantaja dönüştürmek." ifadesini kullandı.

Yeni lider pazartesi belli oluyor

Sadece milletvekilleri ile ülke genelindeki 47 eyaletten üçer LDP delegesinin oy kullanacağı 14 Eylül'deki seçimde partinin yeni lideri belirlenecek.

Partinin yeni başkanı, LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül'de düzenlenecek olağanüstü oturumda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

Kyodo ajansına göre, LDP'nin başlıca 7 fraksiyonunun 5'inin ve bağımsız milletvekillerinin desteğini garantilediği kaydedilen Suga, yarış sonunda ipi göğüsleyecek.

Liberal Demokrat Parti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, İstifa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... Japonya'da iktidardaki LDP liderliğine ve başbakanlığa talip 3 aday son düzlükte - Son Dakika


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