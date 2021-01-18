Son dakika! Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato'dan Tokyo Olimpiyatları'na yönelik "kararlılık" vurgusu - Son Dakika

Son dakika! Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato'dan Tokyo Olimpiyatları'na yönelik "kararlılık" vurgusu

18.01.2021 06:17
Son dakika! Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato'dan Tokyo Olimpiyatları'na yönelik

Son dakika gelişmesine göre Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, hükümetin gelecek yaz Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın düzenlenmesine yönelik kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, hükümetin gelecek yaz Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın düzenlenmesine yönelik kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Hafta sonu katıldığı televizyon programında konuya ilişkin soruya verdiği cevapta Kato, "Müsabaka yerlerine ve takvimine karar verdik. Yetkililer, salgın kontrolü dahil hazırlıkların üzerine çalışıyor." dedi.

Olimpiyatların düzenlenmesine yönelik kararlılık vurgusu yapan Kato'nun değerlendirmesinin, Japonya İdari ve Sivil Hizmet Reformları Sorumlu Bakanı Kono Taro'nun "Yaza dek her şey olabilir. Her yöne evrilebilir." yorumundan sonra gelmesi dikkati çekti.

Uluslararası medyaya konuşan Bakan Kono, "Şimdiden itibaren yaza dek her şey olabilir. Şu an en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Her yöne evrilebilir. Komite B planı ve C planına hazırlanmalı. Yedek planlar olmalı. Durum kolay değil." demişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Kanadalı üyesi Richard William Pound da turnuvanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında düzenleneceğinden emin olamadığını belirterek, "Çünkü süregelen apaçık gerçek virüsün yayılması olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Japonya genelinde 11 eyalette 7 Şubat'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilanı sonrası IOC'nin Kyodo ajansına gönderdiği açıklamada, "IOC, Japon otoritelerine ve aldığı tedbirlere yönelik tam bir güvene sahip. Japon partnerlerimizle birlikte, bu yaz güvenli ve başarılı bir olimpiyat için konsantre ve bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Turnuva bünyesinde çalışan yaklaşık 3 bin 500 kişiye yönelik düzenlenen çevrim içi yeni yıl toplantısında konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin "imkansız" olduğunu savunmuştu.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato'dan Tokyo Olimpiyatları'na yönelik 'kararlılık' vurgusu - Son Dakika


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