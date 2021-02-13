Son dakika! Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı - Son Dakika

Son dakika! Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı

13.02.2021 07:07
Son dakika! Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı, System.String[]

Son dakika haberleri... Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 10 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) yürürlükten erken kaldırılması kararının gelecek haftaya ertelendiği bildirildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 10 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) yürürlükten erken kaldırılması kararının gelecek haftaya ertelendiği bildirildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, martın ilk hafta sonuna kadar planlanan OHAL yürürlükten erken kaldırılmayacak ve Kovid-19 vaka seyri bir süre daha izlenecek.

Ülke geneli vaka seyrinin yeterli seviyede düşüş sergilemediği, OHAL uygulanan 10 eyalette ise hastane yatak kapasitelerinin zorlanmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Başkent Tokyo'da yeni vaka sayısının son 7 gün ortalamasının 500'ün altında kalmasına rağmen, OHAL'in erken kaldırılması halinde vaka seyrinin yeniden artış trendine girmesinden korkuluyor.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, halka yapılan çağrıların olumlu sonuç verdiğini belirterek, uygulamanın erken devreden çıkarılmasının risklerine değindi.

Hastane yatak kapasitelerinin zorlanmasının sürdüğüne dikkati çeken Nişimura, "Erken gevşeme olursa, OHAL'i uzatmak zorunda kalabiliriz. Uyarı durumumuz sürüyor." dedi.

OHAL'in ülke geneli kademeli olarak kaldırılması konusunda hafta içerisinde hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi beklenecek. İlk aşamada OHAL Aiçi ve Gifu eyaletlerinde kaldırılabilecek.

Ay başında uzatıldı

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama ay başında Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil 10 eyalette 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

Japonya'da Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 1300 artarak 413 bin 932'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 62 artışla 6 bin 880'e yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 105 bin 765'e, Osaka'da 45 bin 707'ye, Kanagawa'da 43 bin 50'ye, Saitama'da 27 bin 466'ya, Aiçi'de 25 bin 95'e, Çiba'da 24 bin 363'e, Hokkaido'da 18 bin 402'ye, Hyogo'da 17 bin 415'e, Fukuoka'da 17 bin 263'e, Kyoto'da 8 bin 873'e çıktı.

Ülke genelinde 701 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Olağanüstü Hal, Japonya, Hastane, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı - Son Dakika


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