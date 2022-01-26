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Son dakika: Japonya'da "MeToo" hareketinin sembolü İTO açtığı tazminat davasını kazandı - Son Dakika

Son dakika: Japonya'da "MeToo" hareketinin sembolü İTO açtığı tazminat davasını kazandı

26.01.2022 15:39

Son dakika habere göre Japonya'da televizyon muhabirince tecavüze uğradığını belirten gazeteci İTO Şiori'ye 3,3 milyon yen (28 bin 990 dolar) tazminat ödenmesi kararı onandı.

Japonya'da televizyon muhabirince tecavüze uğradığını belirten gazeteci İTO Şiori'ye 3,3 milyon yen (28 bin 990 dolar) tazminat ödenmesi kararı onandı.

Ulusal yayın organlarından Tokyo Broadcasting System Television'ın Washington muhabiri Yamaguçi Noriyuki'nin 2015'te kendisine tecavüz ettiği suçlamasıyla gazeteci İTO'nun 2017'de açtığı davada karar açıklandı.

Tokyo Yüksek Mahkemesinde düzenlenen duruşmada ifade veren İto, kentte 2015'te birlikte yedikleri akşam yemeği sonrası gittikleri otelde baygın durumdayken "Yamaguçi'nin kendisine tecavüz ettiğini" yineledi.

Yamaguçi de söz konusu ithamlar karşısında "sosyal cinayete" uğradığını, "gerçek dışı" bir cinsel saldırı sebebiyle onarılamaz zorluklar yaşadığını belirtti.

İTO ise "Sahte cinsel suç mağduru" ithamlarıyla yeni acılar hissettiğini söyledi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Nakayama Takao, olayda adı geçenlerin iş amacıyla tanıştığını ve ikilinin arasında cinsel ilişkiye yol açacak yakınlaşmanın saptanmadığını bildirdi.

İto'nun ifadelerini "somut ve istikrarlı" bulunduğunu belirten Nakayama, "Bu doğrultuda mahkeme, İTO baygınken (Yamaguçi'nin) cinsel ilişkiyi başlattığına kanaat getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme, bölge mahkemesinin 2019'da İTO lehine verdiği 3,3 milyon yen (28 bin 900 dolar) tazminat kararını onadı. İto, 11 milyon yen (96 bin dolar) tazminat bekliyordu.

Söz konusu eylem sırasında Yamaguçi'nin İTO'ya ilaç içirdiği suçlamasının kanıtlanmadığı için inandırıcı olmadığını belirten mahkeme heyeti, kararında İTO'nun Yamaguçi'ye 550 bin yen (4 bin 800 dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Cinsel saldırıya ilişkin 2017'de yayımladığı kitap sonrası İto, Japonya'da "MeToo" hareketinin sembolü haline gelmişti.

Son dakika: Japonya'da MeToo hareketinin sembolü İTO açtığı tazminat davasını kazandı
Son dakika: Japonya'da MeToo hareketinin sembolü İTO açtığı tazminat davasını kazandı
Son dakika: Japonya'da MeToo hareketinin sembolü İTO açtığı tazminat davasını kazandı

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Japonya, Mahkeme, dolar, İto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Japonya'da 'MeToo' hareketinin sembolü İTO açtığı tazminat davasını kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Japonya'da "MeToo" hareketinin sembolü İTO açtığı tazminat davasını kazandı - Son Dakika
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