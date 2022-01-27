Japonya'da nükleer faciadan sonra kansere yakalan 6 gençten 5.4 milyon dolarlık dava - Son Dakika

Japonya'da 2011 yılında 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde yaşanan facia yargıya taşındı. Felaket sonrası kansere yakalanan 6 kişi, işletmeci şirket TEPCO'ya 5.4 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından nükleer faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali, yargıya taşındı. Felaketin yaşandığı esnada Fukuşima'da yaşayan ve yaşları o dönem 6 ila 16 arasında olan 6 kişi, kazanın ardından tiroid kanserine yakaladıkları gerekçesiyle işletmeci şirket Tokyo Electric Power Company (TEPCO) aleyhine 5.4 milyon dolarlık tazminat davası açtı. TEPCO davadan haberdar olunduğunu ve şikayetin detaylı şekilde incelenmesinin ardından konunun ele alınacağını açıkladı.

Davanın Fukuşima sakinleri tarafından nükleer felaketle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle Japonya'da açılan ilk toplu dava olduğu öğrenildi.

ÇERNOBİL'DEN SONRAKİ EN BÜYÜK NÜKLEER FELAKET

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukuşima Nükleer Santrali kazasına sahne olmuştu. Santraldeki 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan olayın ardından yerel halk arasındaki kanser vakalarında artış yaşandığı kamuoyuna yansımıştı. Buna rağmen Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) felaketin bölge nüfusu için doğrudan herhangi bir sağlık sorununa yol açmadığı sonucuna varmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)