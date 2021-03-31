Son Dakika | Japonya'da Otake Yanardağı faaliyete geçti

Son dakika haberi: Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Alarm seviyesini yükselten Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), halkı kratere yaklaşmamaları konusunda uyardı. Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda yerel saatle 22.05'te patlama meydana geldiği bildirildi. Volkanik hareketliliğin ardından 1 kilometre çapındaki alana kaya parçalarının saçıldığı açıklandı. Yerel makamlara göre yaralanan kimse olmazken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bugün yaptığı açıklamada, 5 ölçekli volkanik aktivite uyarı seviyesinin 3. dereceye yükseltildiğini duyurdu. Yetkililer, halkı kratere yaklaşmamaları konusunda uyardı. İkinci patlama Dün gece yaşanan patlamanın ardından bugün sabaha karşı yerel saatle 02.57'de bir kez daha volkanik hareketlilik yaşandığı ifade edilirken, büyük kaya parçalarının bir kez daha 1 kilometre çapındaki alana ulaştığı bildirildi. JMA, kraterden saçılan kaya parçalarının 2 kilometre uzaklığa ulaşma riskinin bulunduğunu açıkladı. Uyarı seviyesi yükseltilmişti Küçük bir volkanik ada olan Suwanose Adası'ndaki Otake kraterinde artan volkanik aktivite nedeniyle uyarı seviyesi 28 Aralık'ta 3'e yükseltilmiş, volkanik aktivite yoğunluğunda değişiklik gözlenmemesinin ardından uyarı seviyesi 14 Ocak'ta yeniden 2'ye indirilmişti. - TOKYO

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