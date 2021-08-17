Son dakika: Japonya'da şiddetli yağışlar 6 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sonucu 6 kişi öldü.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı şimdiye kadar 17 eyalette 62 çamur kayması ve 9 eyalette 36 nehir taşkını yaşandığını aktardı.

Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre Nagazaki ve Nagano eyaletlerindeki yağışlarda 6 kişi öldü, 4 kişi aranıyor.

Yangın ve Afet İdare Ajansına göre bölge geneli 1,8 milyon kişiye yönelik tahliye çağrıları geçerliliğini koruyor.