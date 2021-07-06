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Son dakika! Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldiKayıp 29 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldiKayıp 29 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

06.07.2021 23:48

Son dakika gündem haberine göre - Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi Kayıp 29 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Japonya'da şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

- Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi

Kayıp 29 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

TOKYO - Japonya'da şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 29 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililerin kurtarma çalışmaları açısından kritik olarak nitelendirdiği 72 saatlik süre bu sabah sona erdi. Shizuoka eyaletindeki Atami kentinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile toplam casn kaybının 4'e yükseldiği bildirildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği ve 130 evin zarar gördüğü bölgedeki çalışmalara özel eğitimli köpekler de destek verdi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis güçlerinden oluşan yaklaşık bin 500 kişilik ekip bir yandan da heyelan sonucu bölgede biriken çamuru temizlemeye çalıştı.

Kayıp 29 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Heyelan bölgesinde kaç kişinin mahsur kaldığı kesinlik kazanmazken, yerel otoriteler nüfus kayıtlarına dayanarak felaketten etkilenen bölgede yaşayan sakinlerin listesini hazırladı. Daha önce 215 kişinin yaşadığı açıklanan bölgede kendilerinden haber alınamayan kişilerin sayısının öğlen saatleri itibariyle 24 olduğu bildirildi. Ancak gün içinde polise yapılan ihbarla listeye 5 kişi daha eklenirken, bilanço 29'a yükseldi. Aranan sakinlerden bazılarının adres bildirimi yapmadan başka bölgelere taşınmış olabileceği ihtimalini değerlendiren yerel yetkililer, listede adı bulunan kişileri tanıyanları iletişim merkezlerine bilgi vermeye çağırdı.

Risk sürüyor

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin Japon Denizi kıyısındaki kesimlerinde yağışın bu gece de sürmesinin beklendiğini duyururken, uzmanlar ise yağış etkisiyle oluşan yumuşak zeminin yeni toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca riskli bölgelerde yaşayan sakinlere nehir taşkınları ve sel riskine karşı tetikte olma çağrısı yapıldı.

Son dakika! Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldiKayıp 29 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika! Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldiKayıp 29 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika! Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldiKayıp 29 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika! Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldiKayıp 29 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Arama Kurtarma, Toprak Kayması, Japonya, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldiKayıp 29 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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