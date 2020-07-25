Son dakika! Japonya'dan ikili ticaret anlaşması adımı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin ikili ticaret anlaşması müzakereleri için Ağustos ayı başında İngiltere'yi ziyaret etmeyi planladığı açıklandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından Japonya ile İngiltere arasında imzalanması gündeme gelen ticaret anlaşması konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin ikili ticaret anlaşması müzakereleri için Ağustos ayı başında İngiltere'yi ziyaret etmeyi planladığı açıklandı. Bakanlık düzeyindeki müzakerelerde yıl sonuna yeni bir ekonomik ortaklık anlaşması imzalanmasını hedefleyen Tokyo'nun görüşmelerde İngiltere'ye yaptığı ihracatın büyük bölümünü oluşturan otomobiller üzerindeki vergiler konusuna yoğunlaşacağı öğrenildi.

Müzakere kararı alınmıştı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi geçtiğimiz Haziran ayında İngiltere Uluslararası Ticaret Sekreteri Liz Truss ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirmiş, iki ülke arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını ele aldıkları öğrenilen ikilinin müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Taraflar yeni bir ekonomik ortaklık kurmak için müzakerelere başlamayı ve iki ülke arasındaki ticari sürekliliği sağlayacak bir anlaşma üzerine çalışmayı kabul etti" ifadelerine yer verilmişti.

Hedef yeni anlaşma

İngiltere Ocak ayında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmış, Japonya ise İngiltere ile ticarete AB ile daha önce imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması temelinde devam etmişti. Geçiş sürecinin bu yıl sonunda sona ermesiyle geçerliliğini yitirecek mevcut anlaşma nedeniyle taraflar yeni bir anlaşmanın önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesini hedefliyor. - TOKYO