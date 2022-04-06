Son dakika haberi... Japonya'dan Ukrayna'daki sivil ölümleri hakkında "savaş suçu" açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi... Japonya'dan Ukrayna'daki sivil ölümleri hakkında "savaş suçu" açıklaması

06.04.2022 11:19
Son dakika haberi... Japonya'dan Ukrayna'daki sivil ölümleri hakkında "savaş suçu" açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno'nun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça kentindeki sivil ölümlerini "savaş suçu" olarak nitelendirmesiyle, Japonya hükümeti Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında ilk kez savaş suçu tabirini kullanmış oldu.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno'nun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça kentindeki sivil ölümlerini "savaş suçu" olarak nitelendirmesiyle, Japonya hükümeti Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında ilk kez savaş suçu tabirini kullanmış oldu.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını devam ettiren Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerine ait görüntüler kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça kentindeki sivil ölümlerini "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Kabine Sekreteri Matsuno açıklamasında şumullü bir soruşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek, "Çok sayıda masum sivilin öldürülmesi, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve bir savaş suçudur" dedi.

Ukrayna'da birçok sivilin Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiği gerçeğini ciddiye aldıklarının altını çizen Matsuno, "Derin bir şok içindeyiz" ifadelerini kullandı. Matsuno bir savaş suçunun ortaya çıkması halinde Rusya'nın kesinlikle cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, ülkesinin verilecek tepki konusunda G7 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın işbirliğini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Rus güçlerinin çekildiği Ukrayna'nın Buça kentinde birçok sivilin cansız bedeni bulunmuş, Kiev yönetimi çoğu elleri bağlanmış şekilde bulunan 410 sivilin Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. İddiaları reddeden Rusya ise görüntüleri propaganda olarak nitelendirmişti. Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, savaş suçu iddiaları gündeme gelmişti.

(Burak Ersoy/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Japonya'dan Ukrayna'daki sivil ölümleri hakkında 'savaş suçu' açıklaması - Son Dakika


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