Son dakika... Japonya eski Başbakanı Kaifu hayatını kaybetti - Son Dakika

Japonya'da eski Başbakan Kaifu Toşiki, 91 yaşında öldü.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya hükümeti, eski Başbakanı Kaifu'nun öldüğünü duyurdu.

Güneydeki Nagoya'da Ocak 1931'de doğan Kaifu, Chuo ve Waseda üniversitelerinde eğitim gördükten sonra milletvekili sekreterliği yaptı.

Liberal Demokrat Parti ile Aiçi eyaletinden 1960'ta Meclise giren Kaifu, 16 dönem milletvekilliği yaptı.

Japon siyasetçi, Maliye ve Eğitim Bakanlığı görevleri sonrası 1989'da Başbakanlık koltuğuna oturdu.

Pekin'de 1989'da yaşanan Tiananmen protestoları sonrası Kaifu, 1991'deki Çin ziyaretiyle bu ülkeye yönelik "diplomatik izolasyonu" kırmakla hatırlanıyor.

Kaifu hükümetinin, 1991 Körfez Savaşı sırasında bölgedeki koalisyon güçlerine 13 milyar dolar destek verdiği biliniyor.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, savaş sonrası Basra Körfezi'ndeki mayın temizleme faaliyetlerine katılmıştı.

Kamu yayıncısı NHK, bu görevin, "kuruluşu sonrası Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir gücün ilk deniz aşırı görevi" olduğuna dikkati çekti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Kaifu'nun sevenlerine başsağlığı dileyerek, eski başbakan için "Körfez Savaşı dahil karmaşık uluslararası durumlarda birçok sorunla mücadeleye kendini adadı." değerlendirmesinde bulundu.