Son dakika: - Japonya yeni yıla "merhaba" dedi- Her yıl dolup taşan simgesel meydanda sakin yılbaşı - Son Dakika

- Japonya yeni yıla "merhaba" dedi

Her yıl dolup taşan simgesel meydanda sakin yılbaşı

TOKYO - Japonya'da yeni yıl kutlamalarının adresi olan Tokyo'daki simgesel yaya geçidi bu sene Covid-19 salgını nedeniyle kutlamalara kapatıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Shibuya semtinde kutlamalar sönük geçerken, her yıl yüzbinlerin doldurduğu meydan maske ve Covid-19 testi karşıtı gruba kaldı.

Japonya'da her sene yüz binlerce kişinin geri sayım heyecanını yaşadığı Tokyo'daki simgesel Shibuya yaya geçidi bu sene yeni yıla sessiz girdi. Her yıl 31 Aralık'ta araç trafiğine kapatılarak yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan bölgedeki geleneksel geri sayım etkinliği, yerel otoritelerin daha önce duyurduğu üzere Covid-19 salgını nedeniyle askıya alındı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede her yıl geri sayımın yapıldığı dev LED ekranlar da vatandaşları meydana çekebileceği endişesi ile erken karartıldı. Meydanda her yıl toplanan yüzbinlerin yerini ise sınırlı sayıdaki Tokyo sakini ile maske ve Covid-19 testi karşıtı grup aldı.

Tren seferleri askıya alındı

Normal şartlarda yılbaşı gecesine özel olarak sabahın erken saatlerine kadar süren tren seferleri de bu yıl askıya alındı. Demiryolu işletmecisi birçok şirket, bölgedeki insan trafiğini azaltmak ve salgın önleme çabalarına destek vermek amacıyla seferlerin gece yarısında sona ereceğini duyurdu.

Başbakan Suga çağrı yapmıştı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga geçtiğimiz hafta vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü hatırlatarak yeni yıl tatilinde virüsün yayılmasını önlemek için vatandaşlardan işbirliği talep etmişti. Sakin bir yeni yıl tatili çağrısı yapan Suga, "Lütfen mümkün olduğunca kalabalık toplantılardan kaçınarak işbirliği yapın. Böylece enfeksiyonların yayılmasını durdurabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

OHAL gündeme gelebilir

Japonya'nın Koronavirüsle Mücadeleden Sorumlu Bakanı Yasutoshi Nishimura da dün halka yeni yıl tatilini sadece aileleriyle geçirmeye çağrısı yaparak salgının daha da hız kazanması halinde hükümetin olağanüstü hal seçeneğini gündeme alabileceğinin sinyalini vermişti.