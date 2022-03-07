JASAT'tan şafak operasyonu - Son Dakika
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JASAT'tan şafak operasyonu

07.03.2022 10:32
JASAT'tan şafak operasyonu

Kilis'te Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından ayrı ayrı 8 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Kilis'te Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından ayrı ayrı 8 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışma neticesinde haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından ayrı ayır 8 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulan A.Ö., Ö.A ., R.Ç isimli şüpheliler, Öncupınar ve Demirışık köylerinde saklanmış oldukları bağ evlerinde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

JASAT'tan şafak operasyonu

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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Kilis, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT'tan şafak operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: JASAT'tan şafak operasyonu - Son Dakika
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