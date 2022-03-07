JASAT'tan şafak operasyonu - Son Dakika

Kilis'te Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından ayrı ayrı 8 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışma neticesinde haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından ayrı ayır 8 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulan A.Ö., Ö.A ., R.Ç isimli şüpheliler, Öncupınar ve Demirışık köylerinde saklanmış oldukları bağ evlerinde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS