Hastaneden görüntüler
Yaralıların hastaneye getirilmesi
Kazazedelere müdahale edilmesi
Detaylar JHALOKATHİ - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 250 kilometre güneyinde bulunan Jhalokathi şehrinde bu sabah meydana gelen feribot yangınında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli noktalarında yanık oluşan kazazedeler, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... JHALOKATHİ - Bangladeş'te feribotta çıkan yangın - Yaralılar hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika