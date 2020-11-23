Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı - Son Dakika

ABD'nin seçilmişi başkanı Joe Biden, kabinesinde önemli pozisyonlarda yer alacak isimleri açıkladı. Dışişleri Bakanlığı görevine üst düzey dış politika danışmanlarından Blinken'ı getireceğini duyuran Joe Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Sullivan'ı seçti.

Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşındaki Antony Blinken, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

SULLIVAN, ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİ

Joe Biden'a oldukça yakın olan 43 yaşındaki Jake Sullivan da Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek. Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde de ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Sullivan, Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken, siyaset planlama biriminin başına getirilmişti.

BM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ'NE LINDA THOMAS GREENFIELD

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine siyahi Linda Thomas Greenfield gelecek. Greenfield 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yaptı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA ALEJANDRO MAYORKAS

Joe Biden, İç Güvenlik Bakanlığı'na Latin Amerika kökenli Alejandro Mayorkas'ı seçti. Mayorkas, Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcısı görevini yürütmüştü.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE AVRIL HAINES

Biden, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için de Avril Haines'i seçti. Haines, Baracak Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

JOHN KERRY, İKLİM ÖZEL TEMSİLCİSİ OLACAK

Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry ise Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olacak.

Antony Blinken

ABD BASINI BLINKEN'İN ATANMASINDAN MEMNUN

Dışişleri Bakanlığı'nın Senato'da onaylanması halinde de, Biden'ın Trump yönetiminde bozulan Transatlantik ilişkileri onarma, çoklu ittifaklara dayalı bir şekilde ABD'yi yeniden 'lider ülke' haline getirme planlarının dümeninde olacak.

TÜRKİYE YAKINDAN TANIYOR

Antony Blinken, esasında Türkiye'nin de çok yakından tanıdığı bir isim. Barack Obama döneminde özellikle Suriye ve DEAŞ üzerine yapılan müzakerelerde önemli roller aldı; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret etti. Blinken son olarak ise Türkiye'nin Kıbrıs siyasetine yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.

KIBRIS ELEŞTİRİSİ: ÜZÜLEREK İZLİYORUZ

Blinken, Kıbrıs konusunda da Türkiye'nin son dönemde yeniden iki devletli çözümü savunan açıklamalarını eleştirdi. 27 Ekim'de yaptığı bir paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın iki devletli Kıbrıs çözümü açıklamasını üzülerek izliyoruz. Joe Biden uzun bir süredir barış ve huzurun olduğu çift bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonu desteklediğini söylüyor" dedi. ABD'nin yeni dışişleri bakanının bu çıkışı, yeni dönemde Ankara'nın 'yeni' Kıbrıs politikasına nasıl yansıyacağı merak konusu.

YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİNİ ANLATTI

Blinken, 9 Temmuz 2020'de Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir söyleşide de, Biden'ın seçilmesi halinde Türkiye'ye dair nasıl bir siyaset izleyeceğinin şifrelerini vermişti. Blinken, "Türkiye ile ilişkiler sizce nereye gidiyor ve bir Biden yönetimi bu alanda ne arayacaktır?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Bu çok zorlu bir mesele. Sizin de söylediğiniz gibi, Türkiye angajmanları, coğrafi konumu ve çıkarları açısından bir NATO müttefiki. Hayati derecede önemli bir ülke ve öyle ya da böyle, herhangi bir mesele, ihtilaf veya girişimde genellikle de temel bir şekilde önemli oluyor.

Elbette ki Türkiye ile daha yapıcı ve olumlu bir ilişkiye sahip olmanın yolunu bulmak istiyoruz fakat bu, bizzat Türkiye hükümetinin kendisinin de aynı şeyi istemesini gerektiriyor. Gerçek sorunların ve farklılıkların olduğu açık ama aynı zamanda iki tarafın da daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasının gayet mantıklı olduğu alanlar var. Mesela Suriye bunlardan biti.

Bunu yapmanın yollarını bulabileceğimizi umuyorum fakat ilişkide karşılaştığımız bazı meydan okumaları küçümsemek de istemem. [Birlikte çalışmak] Bence, her şeyden önce son derece doğrudan ve açık bir konuşmayı gerektirecektir. Şunu söyleyebilirim ki, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişe dayanan bir ilişkisi var. Birbirlerini tanıyorlar. Birçok konuda geçmişte doğrudan temas kurdular ve bence, Türkiye'yle birlikte çalışırken şunu gördük ki, bu ilişki çok önemli. Biden'ın, birlikte ele almanın yollarını bulmamız gereken bir dizi sorunda Türk mevkidaşıyla yoğun bir görüşmeye gireceğini sanıyorum."

ANTONY BLINKEN KİMDİR?

Çocukluk yıllarını New York ve Fransa'nın başkenti Paris'te geçiren Antony Blinken, Harvard ve Columbia Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Blinken, 58 yaşında ve 2 çocuk babası.