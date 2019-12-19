Son Dakika | Jordan Thompson Fenerbahçe'de!

ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 1997 doğumlu pasör çaprazı Jordan Thompson, Fenerbahçe Opet'e transfer oldu.



Cincinnati Üniversitesi takımından transfer edilen Thompson, 2019-20 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Opet forması giyecek.



Genç sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan Amerikan Milli Takımının maçlarında performansı ile dikkat çekti. Thompson, yine geride bıraktığımız yazın Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'ya karşı takımına kazandırdığı 33 sayı ile de çok konuşuldu.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine Sarı Lacivert renklerimize hoş geldin diyor; Vestel Venus Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.







Ailemize hoş geldin Jordan Thompson! ????



1997 doğumlu ABD'li pasör çaprazı ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.



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