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Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok!
26 dakika önce
Merih Demiral için Juventus'tan açıklama geldi.
Merih Demiral için Juventus'tan açıklama geldi. İtalyan ekibi, Milli futbolcunun Avusturya'nın Innsbruck şehrinde ameliyat olduğunu ve sahalardan 6-7 ay uzak kalacağını açıkladı.
Juventus, Merih Demiral'ın Profesör Doktor Christian Fink tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.
Böylece Merih Demiral'ın EURO 2020'yi kaçıracağı kesinleşti.
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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:20
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