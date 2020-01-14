Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok! - Son Dakika Spor

Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok!

26 dakika önce

Merih Demiral için Juventus'tan açıklama geldi.

Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok!, System.String[]

Merih Demiral için Juventus'tan açıklama geldi. İtalyan ekibi, Milli futbolcunun Avusturya'nın Innsbruck şehrinde ameliyat olduğunu ve sahalardan 6-7 ay uzak kalacağını açıkladı.


Juventus, Merih Demiral'ın Profesör Doktor Christian Fink tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.


Böylece Merih Demiral'ın EURO 2020'yi kaçıracağı kesinleşti.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da,


merih demiral, Avusturya, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Matthijs de Ligt, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı paylaşmayınca tepki çekti
İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı Fenerbahçe Beko, ASVEL'i 86-64 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 23:47:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Juventus açıkladı, Merih Demiral 6-7 ay yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]