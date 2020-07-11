Son dakika... Kabaoğlu Kampüs Sokak altyapı sonrası yenileniyor - Son Dakika

Son dakika... Kabaoğlu Kampüs Sokak altyapı sonrası yenileniyor

Son dakika haberine göre İzmit Belediyesi tarafından alt yapı çalışması sonrası bozulan parke yolu baştan yenilerken, İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen de çalışmaları yerinde inceledi.

İzmit Belediyesi tarafından alt yapı çalışması sonrası bozulan parke yolu baştan yenilerken, İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen de çalışmaları yerinde inceledi.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kabaoğlu Mahallesi Kampüs Sokak'taki alt yapı çalışmaları sonucu bozulan 700 metre uzunluğundaki yolu düzeltmek için harekete geçti. Ekipler, yağmur sonrası da deforme olan yolda vatandaşların sorun yaşamaması adına yolu en kısa zamanda daha kullanışlı bir hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Bin 500 metrekare parke taşının kullanacağı çalışmalar sonucu mahalle ulaşımında önemli bir konuma sahip olan yol daha kullanışlı ve düzgün bir hale gelecek. Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen de yapımı devam eden parke taşı yenileme çalışmasını yerinde incelemek için Kabaoğlu Mahallesi'ne gitti. Kabaoğlu Mahalle temsilcisi Kaplan Köysu ve ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Koordinatör Şen, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Vatandaşların yağmur sonrası evlerinde sorun yaşamamaları adına ilettiği beton oluk taleplerini dikkatle dinleyen Süleyman Şen, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını aktardı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Süleyman Şen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kabaoğlu Kampüs Sokak altyapı sonrası yenileniyor - Son Dakika
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