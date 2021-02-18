Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil Üniversitesi yakınında bir sivil araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybedenin Kabil Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mubaşşir Müslümyar olduğunu öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika