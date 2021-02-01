Son dakika: Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Diğer yandan Kabil'in 4. Bölgesinde Barış Bakanı Özel Kalem Müdürü Hoşnud Nabizade'nin makam aracının bombalı saldırıya uğradığını ifade eden Faramarz, bu saldırıda can kaybının bulunmadığını kaydetti.

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