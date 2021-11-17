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Son dakika... Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika... Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

17.11.2021 16:22
Son dakika... Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Son dakika gündem haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki iki ayrı bölgede meydana gelen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki iki ayrı bölgede meydana gelen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hosti, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in batısındaki Daşti Barçi bölgesinde sivilleri taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hosti, üçü kadın 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Öte yandan bir Taliban mensubu, Kabil'in Dehburi bölgesinde de bir sivil araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hazara Şiilerinin yoğun olarak yaşadığı Daşti Barçi bölgesinde daha önce de sivilleri taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Taliban İstihbarat Başkanlığı Sözcüsü Halil Hamraz, 10 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında, son 3 ayda 600'dan fazla DEAŞ mensubunun gözaltına alındığını duyurmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü - Son Dakika


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