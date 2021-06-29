Son dakika... Kabil'de polis aracına silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, bir polis aracının Kabil'in Pagman ilçesine bağlı Argandi bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Faramarz, saldırıda iki polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırı sonrası polis aracının yandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da son 3 aydır düzenlenen bombalı saldırıların çoğunu üstlenen olmuyor.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Ülkede şiddet olayları arttı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 20 Haziran'da kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin, 21 Haziran'da da Belh'in Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Militanlar, son 24 saat içerisinde 3 ilçenin daha kontrolünü ele geçirmişti.

Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.