Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok - Son Dakika

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Afganistan'da kaos bitmiyor! Türk askerinin de olduğu Kabil Havalimanı yakınında patlama

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da Türk askerinin de bulunduğu Kabil Havaalanı dışında patlama meydana geldi. İntihar saldırısı olduğu öğrenilen patlamada yabancı askerler dahil en az 13 kişi hayatını kaybetti.

"BİRLİĞİMİZDE HERHANGİ BİR ZAYİAT YOK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok." denildi.

ABD: SALDIRIDA ÖLENLER VAR

Patlamaya ilişkin Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ilk haberlere göre bir intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi. Yetkili, saldırıda ölenler olduğunu ancak hangi ülkelerden kaç kişinin hayatını kaybettiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

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