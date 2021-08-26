Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok - Son Dakika

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da Türk askerinin de bulunduğu Kabil Havaalanı dışında patlama meydana geldi. İntihar saldırısı olduğu öğrenilen patlamada yabancı askerler dahil en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok." denildi.
Patlamaya ilişkin Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ilk haberlere göre bir intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi. Yetkili, saldırıda ölenler olduğunu ancak hangi ülkelerden kaç kişinin hayatını kaybettiğinin henüz bilinmediğini belirtti.
Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.
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