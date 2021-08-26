Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı

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Afganistan'da kaos bitmiyor! Türk askerinin de olduğu Kabil Havalimanı yakınında patlama

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kaos dinmiyor. Ülkeden ayrılan yabancıların tahliye edildiği Kabil Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi.

PENTAGON: KAYIPLAR BELİRSİZ

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, "Kabil havaalanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıplar belirsiz. Elimizden geldiğince ek ayrıntılar sağlayacağız" dedi.Patlamayla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a da brifing verildiği belirtiliyor.

ABD'Lİ YETKİLİ "İNTİHAR SALDIRISI" DEDİ

Patlamaya ilişkin Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ilk haberlere göre bir intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi. Yetkili, saldırıda ölenler olduğunu ancak hangi ülkelerden kaç kişinin hayatını kaybettiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti.

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

TALİBAN: EN AZ 13 KİŞİ ÖLDÜ

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde, patlamada aralarında çocukların olduğu en az 13 kişinin öldüğünü, 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.

TALİBAN: SALDIRIYI KINIYORUZ

Taliban'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırıları tüm dünya kınamalı" denildi.

3 ABD ASKERİ YARALANDI

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

DAEŞ ÜSTLENDİ

Kabil Havalimanı yakınında meydana gelen ve 13 kişinin öldüğü intihar saldırısını DEAŞ üstlendi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:





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